сегодня



Бывший участник CRADLE OF FILTH / WHITE EMPRESS в THE UNNAMED HORRORS



Бывший гитарист CRADLE OF FILTH / WHITE EMPRESS PAUL ALLENDER объявил о создании нового проекта THE UNNAMED HORRORS, дебютный альбом которого близок к завершению и скоро будет представлен публике.







