MICK JAGGER рад победе Байдена



MICK JAGGER спустя несколько часов после объявления о том, что Джо Байден набрал 270+ необходимых голосов выборщиков, написал в своём Твиттере:



«Я с нетерпением жду возвращения в Америку, свободную от грубых слов и оскорблений, чтобы быть среди людей, которые, как я знаю, имеют общую позицию и единство. Это сложная задача, но её можно решить!»



В прошлом июне THE ROLLING STONES пригрозили судебным иском против Трампа, если он продолжит использовать музыку группы на своих предвыборных митингах.



Как сообщается, кампания Трампа использовала музыку THE ROLLING STONES "You Can't Always Get what You Want" на президентском митинге 20 июня в Талсе, штат Оклахома.







