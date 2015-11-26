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Mick Jagger

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MICK JAGGER рад победе Байдена



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MICK JAGGER спустя несколько часов после объявления о том, что Джо Байден набрал 270+ необходимых голосов выборщиков, написал в своём Твиттере:

«Я с нетерпением жду возвращения в Америку, свободную от грубых слов и оскорблений, чтобы быть среди людей, которые, как я знаю, имеют общую позицию и единство. Это сложная задача, но её можно решить!»

В прошлом июне THE ROLLING STONES пригрозили судебным иском против Трампа, если он продолжит использовать музыку группы на своих предвыборных митингах.

Как сообщается, кампания Трампа использовала музыку THE ROLLING STONES "You Can't Always Get what You Want" на президентском митинге 20 июня в Талсе, штат Оклахома.

MICK JAGGER:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

YNWA


10 ноя 2020, 14:18		"Я с нетерпением жду возвращения в Америку, свободную от грубых слов и оскорблений"

Отличная шутка.

Alex Chernyatinsky


10 ноя 2020, 14:28		Похоже, да. :-) Микки тем самым дает понять, что в Америку он уже не вернется.


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