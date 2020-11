9 ноя 2020



Кавер-версия BEASTIE BOYS от FULLMINATOR



Спейс-трэшеры FULLMINATOR представили собственное прочтение композиции BEASTIE BOYS "Fight For Your Right To Party". Этот трек будет включен в новый ЕР Omniplasm, выходящий 12 декабря:



"Artificial Immolator (AI)"

"Checking Accunt$"

"Omniplasm"

"Perihelion"

"Fight For Your Right" (Beastie Boys Cover)







