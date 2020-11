15 ноя 2020



Новое видео HARLOTT



"Idol Minded", новое видео группы HARLOTT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Detritus Of The Final Age, который доступен в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- toxic viole(n)t marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- polluted earth melt vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- contaminated yellow / green marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"As We Breach"

"Idol Minded"

"Bring On The War"

"Detritus Of The Final Age"

"Prime Evil"

"Nemesis"

"Slaughter"

"Grief"

"Miserere Of The Dead"

"The Time To Kill Is Now"







