сегодня



Новое видео W.E.T.



"Big Boys Don't Cry", новое видео группы W.E.T., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Retransmission, выходящего 22 января на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Big Boys Don't Cry"

"The Moment Of Truth"

"The Call Of The Wild"

"Got To Be About Love"

"Beautiful Game"

"How Far To Babylon"

"Coming Home"

"What Are You Waiting For"

"You Better Believe It"

"How Do I Know"

"One Final Kiss"







+0 -0



просмотров: 126