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Вокалист AS LIONS критикует Трампа



Вокалист AS LIONS Austin Dickinson (сын вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a), поделился твиттом действующего президента США Дональда Трампа, в котором тот утверждает, что победа Байдена липовая и добавил:



«Уровень нарциссизма только усиливает стены, окружающие этого раздутого, грязного cheeto!»



Несмотря на утверждения Трампа об обратном, по всей стране были допущены к подсчету голосов наблюдатели и эксперты и нет никаких свидетельств того, что проблемы, связанные с системами голосования "Доминион", которые создавали программное обеспечение, привели к широко распространенным ошибкам при подсчете голосов.



Со дня выборов кампания Трампа и его союзники подали не менее 16 исков в попытке заблокировать признание победы Байдена в Коллегии выборщиков. Только в пятницу кампания Трампа проиграла в судах Мичигана и Пенсильвании и отказалась от иска в Аризоне, так как судьи сочли, что аргументы кампании Трампа и доказательства того, что в ходе голосования имели место широко распространенные фальсификации и нарушения, отсутствовали. В тот же день высокопоставленный сотрудник федеральной службы безопасности, назначенный Трампом, подорвал фальшивые заявления президента после выборов, назвав их "озадачивающими", "смехотворными" и "оскорбительными".













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