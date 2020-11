все новости группы







17 ноя 2020 : Барабанщик THE RODS в CANEDY



17 ноя 2020



Барабанщик THE RODS в CANEDY



Группа CANEDY, в состав которой входит ударник THE RODS Carl Canedy, опубликовалf официальное видео с текстом на песню "In This Sign", которая взята из альбома Warrior:



“Do It Now”

“Not Even Love”

“Lies”

“Hellride”

“Warrior“

“3rd Times A Charm”

“Out For Blood”

“In This Sign”

“The Prize”

“Attia”







