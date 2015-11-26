|
|
|
все новости группы
|
17 ноя 2020
Барабанщик THE RODS в CANEDY
Группа CANEDY, в состав которой входит ударник THE RODS Carl Canedy, опубликовалf официальное видео с текстом на песню "In This Sign", которая взята из альбома Warrior:
“Do It Now”
“Not Even Love”
“Lies”
“Hellride”
“Warrior“
“3rd Times A Charm”
“Out For Blood”
“In This Sign”
“The Prize”
“Attia”
|
|
Red One
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).