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Canedy

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|||| 17 ноя 2020

Барабанщик THE RODS в CANEDY



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Группа CANEDY, в состав которой входит ударник THE RODS Carl Canedy, опубликовалf официальное видео с текстом на песню "In This Sign", которая взята из альбома Warrior:

“Do It Now”
“Not Even Love”
“Lies”
“Hellride”
“Warrior“
“3rd Times A Charm”
“Out For Blood”
“In This Sign”
“The Prize”
“Attia”

CANEDY Featuring THE RODS Drummer CARL CANEDY Premier "In This Sign" Lyric Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


17 ноя 2020, 22:05		Горизонт завален


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