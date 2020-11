все новости группы







21 ноя 2020 : Новое видео PLAGUEBREEDER



21 ноя 2020



Новое видео PLAGUEBREEDER



"The Root Of Extinction", новое видео группы PLAGUEBREEDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Annihilation".



Трек-лист:



"Dawn Of The Thermonuclear Era" (Intro)

"The Root Of Extinction"

"I Believe In Misanthropy"

"Children Of War"

"The Arrival Of Fire"







