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Видео с текстом от JONNE
"Corteza", новое видео с текстом от JONNE, доступно ниже. В записи материала принимали участие Zeta из Mägo de Oz на вокале, мастер фламенко-гитары Ben Woods, Jonne, Jesper Anastasiadis из Turisas на басу, Yovan Nagwetch на флейте собственного дизайна и Samuli Mikkonen на ударных. |
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