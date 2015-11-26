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Видео с текстом от JONNE



"Corteza", новое видео с текстом от JONNE, доступно ниже. В записи материала принимали участие Zeta из Mägo de Oz на вокале, мастер фламенко-гитары Ben Woods, Jonne, Jesper Anastasiadis из Turisas на басу, Yovan Nagwetch на флейте собственного дизайна и Samuli Mikkonen на ударных.







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