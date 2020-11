сегодня



Новый альбом LEAGUE OF LIGHTS выйдет весной



Группа LEAGUE OF LIGHTS, в состав которой входят Farrah и Richard West (Threshold), в марте следующего года выпустит новую работу "Dreamers Don’t Come Down".



Трек-лист:



"Modern Living"

"Twenty Twenty One"

"Ghosts"

"I Still Remember"

"Persephone"

"Dreamers"

"With You"

"Lines In The Sand"

"The Collector"

"North Of The Sun"

"Echoes Of A Dream"



Трейлер доступен ниже.







