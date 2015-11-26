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Новая песня ONDSKAPT
"Animam Malum Daemonium", новая песня группы ONDSKAPT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Grimoire Ordo Devus, выход которого запланирован на 27 ноября на Osmose Production:
"Prelude"
"Semita Sinistram"
"Ascension"
"Devotum In Legione"
"Animam Malum Daemonium"
"Opposites"
"Paragon Belial"
"Possession"
"Old And Hideous"
"Excision"
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