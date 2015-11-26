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RON KEEL — о ранних записях STEELER



RON KEEL в рамках недавней беседы рассказал о ранних записях STEELER. В прошлом году FnA Records выпустили сборник демо "Come Hell Or Hollywood 1981–1982".



«Помню, что много раз, когда мы отправлялись тогда в студию (в 1981–82 годах), мы были такими зелёными, что просто не знали, что и как делать. Иногда у тебя получается, иногда нет. Некоторые из этих записей и вовсе были сделаны на репетициях, так что мы могли писать демки дома, потому мы не могли позволить себе студийную запись».







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