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Steeler

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RON KEEL — о ранних записях STEELER



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RON KEEL в рамках недавней беседы рассказал о ранних записях STEELER. В прошлом году FnA Records выпустили сборник демо "Come Hell Or Hollywood 1981–1982".

«Помню, что много раз, когда мы отправлялись тогда в студию (в 1981–82 годах), мы были такими зелёными, что просто не знали, что и как делать. Иногда у тебя получается, иногда нет. Некоторые из этих записей и вовсе были сделаны на репетициях, так что мы могли писать демки дома, потому мы не могли позволить себе студийную запись».

RON KEEL Looks Back On Working In The Studio With STEELER In The '80s -



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