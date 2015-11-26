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Somnus Aeternus

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|||| 25 ноя 2020

SOMNUS AETERNUS вновь вместе



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SOMNUS AETERNUS объявили о воссоединении и записи нового альбома:

«Дорогие поклонники! Несмотря на то, что мы думали, что разбежались, мы по-прежнему дружим и планируем создание совместной музыки в будущем (пусть может и не как SA)! Но и до сих пор мы не бездельничали. До распада SA у нас был некоторый материал, подготовленный для другого альбома, и было бы очень жаль не поделиться им с вами. Поэтому мы рады объявить, что мы собираемся выпустить небольшую пластинку в следующем составе:

Wohma- guitars
Kubýk- guitars
Anna- bass
Insomnic- vocals

Изначально мы хотели записать электронные ударные, но наш друг, Pierre Laube из прекрасных DOOMED вызвался помочь нам с этим, так что у нас на диске будут и полноценные ударные, ура!»



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