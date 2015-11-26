25 ноя 2020



SOMNUS AETERNUS вновь вместе



SOMNUS AETERNUS объявили о воссоединении и записи нового альбома:



«Дорогие поклонники! Несмотря на то, что мы думали, что разбежались, мы по-прежнему дружим и планируем создание совместной музыки в будущем (пусть может и не как SA)! Но и до сих пор мы не бездельничали. До распада SA у нас был некоторый материал, подготовленный для другого альбома, и было бы очень жаль не поделиться им с вами. Поэтому мы рады объявить, что мы собираемся выпустить небольшую пластинку в следующем составе:



Wohma- guitars

Kubýk- guitars

Anna- bass

Insomnic- vocals



Изначально мы хотели записать электронные ударные, но наш друг, Pierre Laube из прекрасных DOOMED вызвался помочь нам с этим, так что у нас на диске будут и полноценные ударные, ура!» http://somnusaeternus.cz/en/





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