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25 ноя 2020
SOMNUS AETERNUS вновь вместе
SOMNUS AETERNUS объявили о воссоединении и записи нового альбома:
«Дорогие поклонники! Несмотря на то, что мы думали, что разбежались, мы по-прежнему дружим и планируем создание совместной музыки в будущем (пусть может и не как SA)! Но и до сих пор мы не бездельничали. До распада SA у нас был некоторый материал, подготовленный для другого альбома, и было бы очень жаль не поделиться им с вами. Поэтому мы рады объявить, что мы собираемся выпустить небольшую пластинку в следующем составе:
Wohma- guitars
Kubýk- guitars
Anna- bass
Insomnic- vocals
Изначально мы хотели записать электронные ударные, но наш друг, Pierre Laube из прекрасных DOOMED вызвался помочь нам с этим, так что у нас на диске будут и полноценные ударные, ура!»
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