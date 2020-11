сегодня



Сирийская группа MAYSALOON собирает деньги на запись



Сирийская группа MAYSALOON объявила о сборе средств на запись нового альбома:



«Мы начали сочинение альбома в 2018 году в Сирии и очень довольны тем, что у нас получилось с материалом, вдохновленным нашим культурным наследием. Название диска уже есть — A Lip To Earth, A Lip To Heaven And A Tongue To The Stars, он вдохновлен циклом Баала. Но с учетом положения страны, тут просто невозможно профессионально сделать запись — нет ни технической, ни финансовой, ни социальной инфраструктуры. Мы решили покинуть Сирии и отправится в Бейрут.



Мы надеялись найти убежище в Бейруте, только чтобы укрыться от социальных и экономических кризисов, не говоря уже о недавнем разрушительном взрыве в порту, который чуть не разрушил жилище одного из наших товарищей по группе и половину города.



Мы независимая группа и этот релиз от начала и до конца, на 100% создан нашими силами. Нам нужна ваша поддержка, чтобы покрыть расходы на производство и релиз.



Мы знаем, как мир переживает эти трудные времена и как все пострадали от пандемии. Мы ждали, прежде чем начать эту кампанию в надежде, что наступит подходящий момент, но, к сожалению, безрезультатно. Мы очень ценим вашу веру в нас и рассчитываем, что вы увидите свет в надежде, что он принесет радость и утешение в эти абсолютно темные дни».







