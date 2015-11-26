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Final Void

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FinlandФинляндия
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Новое видео FINAL VOID



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"Symphony Of Lies", новое видео группы FINAL VOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Visions of Fear", выходящего 19 февраля 2021 года на Inverse Records.

Трек-лист:

"Prelude"
"Common Enemy"
"Fear"
"Unholy Grasp"
"Symphony Of Lies"
"Save Me"
"Abomination"
"Social Anxiety"
"Cataclysm"

FinlandвЂ™s FINAL VOID Release New Single / Video В 



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