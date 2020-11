сегодня



Новое видео FINAL VOID



"Symphony Of Lies", новое видео группы FINAL VOID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Visions of Fear", выходящего 19 февраля 2021 года на Inverse Records.



Трек-лист:



"Prelude"

"Common Enemy"

"Fear"

"Unholy Grasp"

"Symphony Of Lies"

"Save Me"

"Abomination"

"Social Anxiety"

"Cataclysm"

В





+0 -0



просмотров: 106