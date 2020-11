все новости группы







Illuminae

Великобритания

-

https://www.illuminae.net





30 ноя 2020 : Новое видео ILLUMINAE



сегодня



Новое видео ILLUMINAE



"Blood On Your Hands", новое видео группы ILLUMINAE, в состав которой входят Ian Jones (Karnataka, Chasing The Monsoon) и Agnieszka Swita (Caamora), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dark Horizons", выходящего на Immrama Records и Gonzo MultiMedia. В качестве гостей в записи материала принимали участие Steve Hackett (Genesis), John Helliwell (Supertramp), Troy Donockley (Nightwish), Craig Blundell (Steven Wilson), Luke Machin и Gonzalo Carrera. За сведение материала отвечал Joe Gibb, ранее сотрудничавший с Massive Attack, The Cure, Leftfield и другими.



Трек-лист:



"The Lighthouse"

"Blood On Your Hands"

"Edge Of Darkness"

"Lullaby"

"Twice"

"Heretics And Prophecy"

"Sanctuary"

"Black Angel"

"Sign Of Infinity"

"Dark Horizons"







+0 -0



просмотров: 126