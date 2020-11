сегодня



Новое видео PRODUCT OF HATE



"You Brought This War", новое видео группы PRODUCT OF HATE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Brought This War", выходящего пятого февраля на CD и в цифровом варианте. Запись проходила вместе со Scott'ом Creekmore (Broken Hope, Lionheart) в Mercenary Digital Studios, за сведение и мастеринг отвечал Chris Collier (Korn, Prong, Whitesnake) из CMC21 Productions.



Трек-лист:



"Euphoria"

"Rapture"

"You Brought This War"

"Redemption"

"Start The March"

"Helpless"

"Non Omnis Moriar"

"True Chaos"

"Where’s Your God?"

"Destroyers"

"Claw The Walls"

"The End Is Never"







+0 -0



просмотров: 217