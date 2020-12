все новости группы







TASTE выпускают ЕР



сегодня



TASTE выпускают ЕР



Легендарные австралийские рокеры выпустят три ЕР и альбом в 2021 году. Первый из них, "Brothers Vol. 1", будет представлен 23 декабря.



Трек-лист:



"2020's Gone"

"Hello Hello"

"(We All) Stand Up"

"Rock Is Dead" (Live)

"I Don't Wanna Be Like You" (Live)







