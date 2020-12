сегодня



Новое видео STALLION



"Santa (Can You Hear Me)", новое видео группы STALLION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Christmatized", доступного в следующих вариантах:



- limited vinyl EP (red vinyl lim. 175 copies, gold vinyl lim. 100 copies)

- knitted Christmas sweater (thick quality, S - XXL)

- two Christmas ornament balls

- patch (golden border, green glitter detail)

- cookie cutter (horse shaped)

- autograph card (signed by hand)







