Новая песня THE FALLEN PROPHETS

"Dead But Still Alive", новая песня южноафриканской дэт-металл-группы THE FALLEN PROPHETS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "No End In Sight", выход которого состоялся на MMD Records.



Трек-лист:



"Dead But Still Alive" (feat. Kriss Xen of Vulvodynia)

"Killing The Last Savior"

"The Beast" (feat. Justen Hosken)

"Believe" (feat. Ivan Meathook of Blood Red Throne)

"No End In Sight" (feat. Oliver Saggerson of Bulletscript)

"Deception" (Bonus Track feat. Warzy)







