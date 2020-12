сегодня



Новая песня WITHIN NOSTALGIA



“Desideratum”, новая песня группы WITHIN NOSTALGIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Void And Decay", выход которого запланирован на 18 декабря.



Трек-лист:



“City Of Nameless Faces”

“Beneath Unworthy Presence”

“BlackLight”

“Higher Than My Fears”

“Desideratum”







