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Within Nostalgia

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Новая песня WITHIN NOSTALGIA



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“Desideratum”, новая песня группы WITHIN NOSTALGIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Void And Decay", выход которого запланирован на 18 декабря.

Трек-лист:

“City Of Nameless Faces”
“Beneath Unworthy Presence”
“BlackLight”
“Higher Than My Fears”
“Desideratum”

Exclusive: WITHIN NOSTALGIA Premieres вЂњBeneath Unworthy PresenceвЂќ Single



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