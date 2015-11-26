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Новая песня WITHIN NOSTALGIA
“Desideratum”, новая песня группы WITHIN NOSTALGIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Void And Decay", выход которого запланирован на 18 декабря.
Трек-лист:
“City Of Nameless Faces”
“Beneath Unworthy Presence”
“BlackLight”
“Higher Than My Fears”
“Desideratum”
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