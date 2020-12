сегодня



Новая песня CHILDREN OF TECHNOLOGY



"Warpainted Nightcreatures", новая песня группы CHILDREN OF TECHNOLOGY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Written Destiny", выход которого запланирован на 18 декабря на Hells Headbangers на CD, виниле и кассете.



Трек-лист:



"Soundtrack Of No Future"

"Creation Through Destruction"

"The New Barbarians"

"Written Destiny"

"Desert City"

"Warpainted Nightcreatures"

"The Days Of Future Past"

"Wasteland Cratediggers"







