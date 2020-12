сегодня



Музыканты SYMPHONY X, ULI JOHN ROTH в THE HARPS



"Mistress Of The Night", новое видео группы THE HARPS, в состав которой входят Andry Lagiou (участница греческого The Voice), Mike LePond (Symphony X), Stephen Platt (Collibus), Corvin Bahn (Uli John Roth), Mike Exeter (Judas Priest, Dio, Black Sabbath) и Matt Thompson (King Diamond), доступно для просмотра ниже.







