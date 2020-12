6 дек 2020



Видео с текстом от FORSAKING FATE



FORSAKING FATE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Souls Of Demolition", которая взята из дебютного ЕР "Souls Of Demolition":



"Prologue"

"Illusions"

"The End Of Existence"

"Retribution"

"Souls Of Demolition"







