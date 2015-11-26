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Phase Reverse

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|||| 6 дек 2020

Новое видео PHASE REVERSE



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"Genocide", новое видео группы PHASE REVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Phase IV Genocide, выходящего 11 декабря на Rock Of Angels Records.

Трек-лист:

"The Return"
"Destruction On Demand"
"Genocide"
"Copy 10-4"
"Know Thy Shit"
"Die And Let Live"
"Delete"
"Eat What You’re Served"
"Sound Of My Stone"
"Martyr Of The Phase"

PHASE REVERSE Present Cinematic 4K Video For "GenocideвЂќ Single



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