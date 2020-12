6 дек 2020



Новое видео PHASE REVERSE



"Genocide", новое видео группы PHASE REVERSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Phase IV Genocide, выходящего 11 декабря на Rock Of Angels Records.



Трек-лист:



"The Return"

"Destruction On Demand"

"Genocide"

"Copy 10-4"

"Know Thy Shit"

"Die And Let Live"

"Delete"

"Eat What You’re Served"

"Sound Of My Stone"

"Martyr Of The Phase"







