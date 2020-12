6 дек 2020



Концертные видео AGRESSOR



AGRESSOR опубликовали три концертных ролика по случаю выпуска бокс-сета The Order Of Chaos: "When Darkness", "Deathreat" и "Warrior Heart" были сняты в 2007 году на Le Splendid in Lile.







