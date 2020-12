сегодня



Новая песня OMINOUS RUIN



"Ritual", новая песня OMINOUS RUIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Amidst Voices That Echo In Stone", выход которого намечен на 26 февраля на CD, виниле и в цифровом варианте на Willowtip Records.



Трек-лист:



"Ritual"

"Attuned To The Chasm"

"Deception" *

"Chrysalis Of Flesh" **

"A Feast For Shadows"

"Labyrinthine Torment" ***

"Consumed"

"Simulacra"

"Amidst Voices That Echo In Stone"



* Guest vocals: Jade Ordonez (Arcane Existence, Embrium, Deliria) and Crystal Rose



** Guest vocals: Kris Cana (Symbiotic)



*** Guest vocals: Julian Zidarevich (Black Passage, Behold The Desecration)







+1 -0



просмотров: 274