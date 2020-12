сегодня



Барабанщики SOUNDGARDEN и FOO FIGHTERS в NIGHTTIME BOOGIE ASSOCIATION



Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM Matt Cameron и ударник FOO FIGHTERS Taylor Hawkins основали проект NIGHTTIME BOOGIE ASSOCIATION, две песни которого, "Long In The Tooth" и "The Path We're On", доступны для прослушивания ниже.



















+0 -1



просмотров: 193