Видео с текстом от ACROSS THE SWARM



ACROSS THE SWARM опубликовали официальное видео с текстом на “Knowing Became Doing”. Этот трек взят из альбома “Projections”, выпущенного в конце сентября.



Трек-лист:



01. Monito

02. Knowing became doing

03. Projections

04. Own Life

05. The Friction

06. Waiting for the Hyenas

07. Motionless







