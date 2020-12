сегодня



Новый альбом ANDY SUSEMIHL выйдет зимой



ANDY SUSEMIHL выпустит новую, седьмую по счёту студийную работу, получившую название "Alienation", 22 января на SM Noise Records. В качестве гостей в записи принимали участие Peter Baltes (Accept), Francesco Jovin (U.D.O. / Jorn) и Andre Labelle (Vinnie Vincent), а трек-лист пластинки выглядит так:



"Another Day Another Turn"

"Aliens"

"Top Of The World"

"Monkey Time"

"Billion Dollar Light Show"

"Common Sense"

"Medicine Wheel"

"The Game"

"Over My Head"

"Hands On The Wheel"

"Somewhere In Time"

"So Tired"







+0 -1



просмотров: 287