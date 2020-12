все новости группы







Новое видео SCARRED



"Mirage", новое видео люксембургской трэш металл группы SCARRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scarred, выходящего 22 января на Klonosphere Records.



Трек-лист:



"Sol"

"Mirage"

"A.D...Something"

"Chupacabra"

"Prisms"

"Merry-go-round"

"Nothing Instead"

"In Silent Darkness"

"A.H.A.I.A."

"Lua"

"Dance Of The Giants"

"Petrichor"

"Yours Truly"







