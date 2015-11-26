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Scarred

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16 дек 2020 : 		 Новое видео SCARRED
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|||| 16 дек 2020

Новое видео SCARRED



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"Mirage", новое видео люксембургской трэш металл группы SCARRED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Scarred, выходящего 22 января на Klonosphere Records.

Трек-лист:

"Sol"
"Mirage"
"A.D...Something"
"Chupacabra"
"Prisms"
"Merry-go-round"
"Nothing Instead"
"In Silent Darkness"
"A.H.A.I.A."
"Lua"
"Dance Of The Giants"
"Petrichor"
"Yours Truly"

SCARRED - Luxembourg Thrash / Death Metal Unit Reveal Music Video For "Mirage"



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