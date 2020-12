16 дек 2020



Новый альбом AMERICAN DREAM MACHINE выйдет зимой



AMERICAN DREAM MACHINE выпустят долгожданную дебютную работу, получившую название Deadhearts, восемнадцатого декабря.



Трек-лист:



"Dead"

"Bad News"

"New Apocalypse"

"Still Breathing"

"Tomorrow"

"Virginia"

"Seraphim"

"Back to Life"

"Trapper Under You"

"Heart"







+0 -1



просмотров: 177