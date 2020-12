16 дек 2020



Гитарист EXODUS в новом треке NEW MESSIAH



Группа NEW MESSIAH, в состав которой входят итарист C. Will Harden и Craig Cefola (DUKES, WHEELHOUSE JUNCTION) на ударных, представила официальное видео с текстом на песню "Disclosure", в записи которой принимал участие гитарист EXODUS Gary Holt:



"Disclosure" (feat. Gary Holt)

"Message Of Love"

"The Evil That Men Do"

"Piano Man"

"Whadda You Want From Me"

"Dream On"

"Turbo Lover"

"Crazy"

"I Was Made For Lovin’ You"

"America"

"Simple Man"







+0 -1



просмотров: 386