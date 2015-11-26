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Музыканты NIGHTWISH, HAMMERFALL, AMORPHIS в песне-посвящении Лемми от JUPITERIUM



Иранский проект JUPITERIUM опубликовал песню-посвящение Лемми под названием “King Of Spades”, в записи которой принимали участие Marko Hietala (Nightwish, Tarot), Johan Koleberg (ex-Hammerfall, ex-Therion, Wolf) и Niclas Etelävuori (ex-Amorphis, Flat Earth).







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