Музыканты NIGHTWISH, HAMMERFALL, AMORPHIS в песне-посвящении Лемми от JUPITERIUM
Иранский проект JUPITERIUM опубликовал песню-посвящение Лемми под названием “King Of Spades”, в записи которой принимали участие Marko Hietala (Nightwish, Tarot), Johan Koleberg (ex-Hammerfall, ex-Therion, Wolf) и Niclas Etelävuori (ex-Amorphis, Flat Earth).
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).