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Jupiterium

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Музыканты NIGHTWISH, HAMMERFALL, AMORPHIS в песне-посвящении Лемми от JUPITERIUM



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Иранский проект JUPITERIUM опубликовал песню-посвящение Лемми под названием “King Of Spades”, в записи которой принимали участие Marko Hietala (Nightwish, Tarot), Johan Koleberg (ex-Hammerfall, ex-Therion, Wolf) и Niclas Etelävuori (ex-Amorphis, Flat Earth).

JUPITERIUM вЂ“ Current / Former NIGHTWISH, HAMMERFALL, AMORPHIS Members Pay Tribute To LEMMY With вЂњKing Of SpadesвЂќ Lyric Video



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