Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?
37
Видео с текстом от LAKE OF TEARS
28
Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF...
24
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
24
Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче»
22
все новости группы
Vektor
США
Thrash Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/vektor
17 дек 2020
:
Видео с текстом от VEKTOR
6 май 2016
:
Новый альбом VEKTOR доступен для прослушивания
3 апр 2016
:
Новая песня VEKTOR
1 апр 2016
:
Фрагмент нового трека VEKTOR
5 мар 2016
:
Новая песня VEKTOR
15 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома VEKTOR
15 ноя 2015
:
Новая песня VEKTOR
17 сен 2015
:
Название нового альбома VEKTOR
13 июн 2013
:
Вокалист VEKTOR о недавнем происшествии
4 июн 2013
:
Вокалиста VEKTOR арестовали за то, что он бросил пиво в протестанта
3 май 2013
:
ЕР VEKTOR доступен для скачивания
сегодня
Видео с текстом от
VEKTOR
VEKTOR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Activate”, который будет включен в сплит с CRYPTOSIS, получивший название Transmissions Of Chaos, выходящий 25 февраля на District 19:
“Activate” – Vektor
“Dead By Dawn” – Vektor
“Decypher” – Cryptosis
“Prospect Of Immortality” – Cryptosis
+1
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 207
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).