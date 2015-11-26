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Vektor

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17 дек 2020 : 		 Видео с текстом от VEKTOR

6 май 2016 : 		 Новый альбом VEKTOR доступен для прослушивания

3 апр 2016 : 		 Новая песня VEKTOR

1 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека VEKTOR

5 мар 2016 : 		 Новая песня VEKTOR

15 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VEKTOR

15 ноя 2015 : 		 Новая песня VEKTOR

17 сен 2015 : 		 Название нового альбома VEKTOR

13 июн 2013 : 		 Вокалист VEKTOR о недавнем происшествии

4 июн 2013 : 		 Вокалиста VEKTOR арестовали за то, что он бросил пиво в протестанта

3 май 2013 : 		 ЕР VEKTOR доступен для скачивания
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Видео с текстом от VEKTOR



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VEKTOR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Activate”, который будет включен в сплит с CRYPTOSIS, получивший название Transmissions Of Chaos, выходящий 25 февраля на District 19:

“Activate” – Vektor
“Dead By Dawn” – Vektor
“Decypher” – Cryptosis
“Prospect Of Immortality” – Cryptosis

VEKTOR Return With New Single вЂњActivateвЂќ; Split EP With CRYPTOSIS Announced



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