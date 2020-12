Видео с текстом от VEKTOR

сегодня



VEKTOR опубликовали официальное видео с текстом на песню “Activate”, который будет включен в сплит с CRYPTOSIS, получивший название Transmissions Of Chaos, выходящий 25 февраля на District 19:



“Activate” – Vektor

“Dead By Dawn” – Vektor

“Decypher” – Cryptosis

“Prospect Of Immortality” – Cryptosis







