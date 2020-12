сегодня



Новое видео BENEATH THE MASSACRE



"Autonomous Mind", новое видео группы BENEATH THE MASSACRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fearmonger:



"Rise Of The Fearmonger"

"Hidden In Plain Sight"

"Of Gods And Machines"

"Treacherous"

"Autonomous Mind"

"Return To Medusa"

"Bottom Feeders"

"Absurd Hero"

"Flickering Light"

"Bitterest End"







