Новая песня A SCENT LIKE WOLVES



"Death Effect", новая песня группы A SCENT LIKE WOLVES, записанная при участии Brian Wille из Currents, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Mystic Auras, выход которого запланирован на 19 февраля на We Are Triumphant.







