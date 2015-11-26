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Green Carnation

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18 дек 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

26 май 2020 : 		 Видео с текстом от GREEN CARNATION

9 май 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания

20 мар 2020 : 		 Концерт GREEN CARNATION в прямом эфире

5 мар 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

16 фев 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION выйдет весной

7 дек 2019 : 		 GREEN CARNATION выпустят новый альбом в первой половине 2020 года

3 сен 2019 : 		 GREEN CARNATION записывают новый альбом

7 июл 2015 : 		 GREEN CARNATION поедут в тур в 2016

28 фев 2014 : 		 GREEN CARNATION соберутся для нового концерта

17 июл 2008 : 		 Бывший вокалист GREEN CARNATION сообщает о своём сольном альбоме

21 май 2007 : 		 Новое видео от GREEN CARNATION

12 апр 2007 : 		 GREEN CARNATION начинают работу над новым материалом

30 ноя 2006 : 		 GREEN CARNATION : подробности релиза DVD "A Night Under the Dam"

24 сен 2006 : 		 В сети доступен отрывок с нового DVD GREEN CARNATION

6 дек 2005 : 		 GREEN CARNATION : басист "отработал" свое

5 ноя 2005 : 		 GREEN CARNATION выложили новый трек

31 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION: возвращение басиста

25 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION обещают много концертов в будущем году

6 окт 2005 : 		 Гитарист GREEN CARNATION женился

20 сен 2005 : 		 GREEN CARNATION выпустят эксклюзивный акустический EP

13 авг 2005 : 		 GREEN CARNATION выложили новый трек

1 июл 2005 : 		 GREEN CARNATION ищут студию и пишут акустический альбом

3 янв 2005 : 		 GREEN CARNATION: новые сэмплы

27 дек 2004 : 		 Концертное видео GREEN CARNATION

13 май 2004 : 		 GREEN CARNATION: продолжение последует?
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|||| сегодня

Новое видео GREEN CARNATION



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"The World Without A View", новое видео группы GREEN CARNATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня выпущена сегодня в виде сингла. За создание клипа отвечал Costin Chioreanu.

GREEN CARNATION To Release New Single "The World Without A View" On Friday; Video Streaming



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