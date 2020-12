22 дек 2020



NITA STRAUSS, JOEL HOEKSTRA, ANNEKE VAN GIERSBERGEN, SASCHA PAETH, AMANDA SOMERVILLE и другие на новом альбоме DOCKER'S GUILD



DOCKER'S GUILD объявили состав, который будет принимать участие в записи третьего альбома, The Mystic Technocracy - Season 2: The Age of Entropy:



Международные музыканты:



Douglas R. Docker (Biloxi, Vivaldi Metal Project, Chronomaster Project): bass, keyboards, vocals, spoken voice

Joel Hoekstra (Whitesnake, TSO, Cher): guitars

Sascha Paeth (Avantasia): guitars

Nita Strauss (Alice Cooper): guitars

Mio Jaeger (Frantic Amber): guitars

Anneke Van Giersbergen (The Gathering, Devin Townsend): vocals

Amanda Somerville (Avantasia, Trillium): vocals

Elizabeth Andrews (Frantic Amber): extreme vocals



Итальянские:



Helly (Killin' Beaudelaire): drums

Stefano Aglì: drums

Anna Portalupi (Hardline, Tarja Turunen): bass

Luca Pisu (I Fasti, Dirty Set): bass

Roby Salvai (Roby Salvai Quintet): bass

Giorgio Novarino (The Chronomaster Project): bass

Toni Urzì (La Quadrilla): guitars

Luigi Iamundo (The Chronomaster Project): guitars

Valentina Procopio: vocals

Anna Petracca: vocals

Serena Moine: operatic vocals







+0 -1



( 1 ) просмотров: 180