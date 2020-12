сегодня



Видео с текстом от HADAL



Итальянская дум-металл-группа HADAL опубликовала видео с текстом на композицию "Red Again", которая взята из альбома "December", выпущенного на Planet K Records.



Трек-лист:



"December"

"My River"

"Red Again"

"Dark Water"

"The Oobscure I"

"Without A Word"

"Nothing Here"

"Cold Lake"

"Stormcrow"







