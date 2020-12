сегодня



Новое видео CHRIS CATENA's ROCK CITY TRIBE



"Still A Fool", новое видео группы CHRIS CATENA's ROCK CITY TRIBE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Truth In Unity":



"Angel City"

"The Trickster"

"Down In The Black"

"Motorcycle Killers"

"The Seventh Son"

"Get Ready"

"My Angel"

"Still A Fool"

"Who Knew"

"Livin' Wreck"

"Round The Bend"

"Fall Of Our Heroes"

"Freedom"

"Theme For An Imaginary Western"

"Ridin' The Freebird Highway"







+0 -1



просмотров: 146