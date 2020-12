все новости группы







25 дек 2020 : Новое видео SERCATI



25 дек 2020



Новое видео SERCATI



"Before The Battle", новое видео группы SERCATI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Devoted, Demons And Mavericks.







