Новое видео APOTHEUS

"Save Our Ship", новое видео группы APOTHEUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Far Star:



"Prelude"

"Caves Of Steel"

"Redshift"

"Resolve To Remake"

"The Darkest Sun"

"The Pull Of Plexeus"

"Save Our Ship"

"Under A New Cloudy Sky"

"The Brightest Sun"

"Staring The Abyss"

"A New Beginning"







просмотров: 180