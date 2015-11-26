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Hexis

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HEXIS на Debemur Morti Productions



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HEXIS заключили контракт с Debemur Morti Productions, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома, работа над которым идет с февраля 2019 года.

Filip: «Конечно, мы много гастролировали и за эти два года, но это всё равно тот альбом, на который мы потратили большую часть времени. Люди ожидали, что у нас будет свободное время между этими долгими турами, но на самом деле мы просто проводили дни вместе и писали музыку, а не гастролировали. Иногда мы встречались почти месяц подряд, чтобы просто сидеть и сочинять по восемь-десять часов в день. Я чувствую, что это большой шаг вперед по сравнению с тем, что мы делали, и в музыкальном плане я также чувствую, что мы нашли больше "своих" вещей"».

В то время как большинство ранних релизов Hexis были выпущены на различных независимых лейблах, датская Blackened Hardcore группа искала подходящего партнера для своего третьего лонгплея:

«Мы много говорили о том, что мы хотим сделать на этом альбоме. Мы знали, что не хотим попасть на огромный металлический лейбл, в списке которого миллион разных групп. В итоге мы просто там потеряемся. Я слежу за Debemur Morti Productions уже много лет, и мне всегда нравилась эстетика лейбла, что всё это кажется немного более "эксклюзивным" и что их альбомы всегда выходят в очень высоком качестве. Это все то, что мы очень высоко ценим как команда. Мы неплохо переговорили с Филом о том, как мы хотим все видеть и он был готов к нашим идеям. Так что, похоже, это просто идеально для нас подходит! Такие группы, как Blut Aus Nord, Terra Tenebrosa и Ulcerate — артисты, которых я очень уважаю, так что для меня большая честь быть частью всего этого сейчас».



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