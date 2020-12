все новости группы







28 дек 2020 : Выходит переиздание BEZERKER



сегодня



Выходит переиздание BEZERKER



Awakening Records выпустят переиздание альбома BEZERKER "Lost" по случаю его тридцатилетия. Издание будет дополнено массой раритетных фотографий, постеров, демо-записей, а также снабжено биографией группы и заметками участников коллектива.



Трек-лист "Lost":



01. Take All

02. Yours Subliminally

03. Against the Grain

04. I Lost

05. Halloween

06. Dawn of the Dead

07. The Finest Cut

08. Turn from the Light

09. Fall

10. The Kill

“Laugh At The Light” [Bonus Tracks]:

11. Halloween

12. Dawn of the Dead

13. The Art of Dying

14. The Fall

15. Bucket Bong





просмотров: 184