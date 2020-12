все новости группы







Spiralsea

Нидерланды

28 дек 2020 : Выходит переиздание SPIRALSEA



Awakening Records приготовила еще один приятный сюрприз для всех ценителей трэш металла — по случаю тридцатилетия с момента оригинального релиза будет выпущен альбом нидерландской группы SPIRALSEA “Essence”. Новое издание будет снабжено редкими фотографиями, постерами, текстами и заметками от участников коллектива.



Трек-лист:



01. Through the Night

02. Passed Away

03. Clear Brightness

04. Earth’s Downfall

05. Misère

06. Overflow

07. A Voice Within

08. The Sea Floods

09. Balance

Demo ’91 [Bonus Tracks]:

10. Pain Chasms

11. Redemption

12. Precious Evil





