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Выходит переиздание SPIRALSEA
Awakening Records приготовила еще один приятный сюрприз для всех ценителей трэш металла — по случаю тридцатилетия с момента оригинального релиза будет выпущен альбом нидерландской группы SPIRALSEA “Essence”. Новое издание будет снабжено редкими фотографиями, постерами, текстами и заметками от участников коллектива.
Трек-лист:
01. Through the Night
02. Passed Away
03. Clear Brightness
04. Earth’s Downfall
05. Misère
06. Overflow
07. A Voice Within
08. The Sea Floods
09. Balance
Demo ’91 [Bonus Tracks]:
10. Pain Chasms
11. Redemption
12. Precious Evil
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