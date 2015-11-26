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все новости группы
Blessed Black
США
-
https://blessedblack.bandcamp.com/releases
Facebook:
https://www.facebook.com/blessedblackdoom/
28 дек 2020
:
Новый альбом BLESSED BLACK выйдет весной
сегодня
Новый альбом
BLESSED BLACK
выйдет весной
Американская команда BLESSED BLACK выпустит новую работу в следующем году. Дебютная пластинка коллектива, “Beyond The Crimson Throne”, была выпущена в январе этого года.
https://blessedblack.bandcamp.com/releases
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).