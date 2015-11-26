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Новый альбом BLESSED BLACK выйдет весной



Американская команда BLESSED BLACK выпустит новую работу в следующем году. Дебютная пластинка коллектива, “Beyond The Crimson Throne”, была выпущена в январе этого года. https://blessedblack.bandcamp.com/releases





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