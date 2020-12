Видео с текстом от GRAND FOX

сегодня



GRAND FOX опубликовали официальное видео с текстом на песню “Hangman”, которая взята из альбома “Empty Nest”, выход которого намечен на 19 февраля:



01. Backstab

02. Rottenness of Youth

03. Hangman

04. Golden Ratio

05. Deathblow

06. Overdose

07. Brainstorm

08. Brutal Colors

09. Route 99

10. Manganite

11. Birth of an Embryo https://grandefox.gr/







