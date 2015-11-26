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Новая песня WEDGE
"Playing A Role", новая песня WEDGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Like No Tomorrow”, выход которого намечен на 15 января:
01. Computer
02. Playing A Role
03. Blood Red Wine
04. Across The Water
05. Queen Of The Night
06. U’n’I
07. At The Speed Of Life
08. Soldier
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