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Wedge

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29 дек 2020 : 		 Новая песня WEDGE
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Новая песня WEDGE



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"Playing A Role", новая песня WEDGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Like No Tomorrow”, выход которого намечен на 15 января:

01. Computer
02. Playing A Role
03. Blood Red Wine
04. Across The Water
05. Queen Of The Night
06. U’n’I
07. At The Speed Of Life
08. Soldier








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