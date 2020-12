сегодня



Новая песня WEDGE



"Playing A Role", новая песня WEDGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Like No Tomorrow”, выход которого намечен на 15 января:



01. Computer

02. Playing A Role

03. Blood Red Wine

04. Across The Water

05. Queen Of The Night

06. U’n’I

07. At The Speed Of Life

08. Soldier















просмотров: 97