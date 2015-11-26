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Новый альбом DEMANDE à LA POUSSIèRE выйдет весной
Demande à la Poussière выпустят новую работу, получившую название Quiétude Hostile”, двадцать шестого марта на CD, виниле, в цифровом виде и в варианте делюкс-издания:
01. Léger Goût De Soufre
02. Morphème
03. Éréthisme
04. Quiétude Hostile
05. Perdu
06. Bois De Justice
07. L’Oubli Du Contrasté
08. Expiravit
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