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Новый альбом DEMANDE à LA POUSSIèRE выйдет весной



Demande à la Poussière выпустят новую работу, получившую название Quiétude Hostile”, двадцать шестого марта на CD, виниле, в цифровом виде и в варианте делюкс-издания:



01. Léger Goût De Soufre

02. Morphème

03. Éréthisme

04. Quiétude Hostile

05. Perdu

06. Bois De Justice

07. L’Oubli Du Contrasté

08. Expiravit https://dalpdoom.bandcamp.com/





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